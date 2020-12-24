В Германии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

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В Германии зарегистрирован первый случай заражения новой вариацией коронавируса, сообщает газета Build.

По данным представителя местного министерства здравоохранения, женщина с "британским" штаммом прилетела из Соединенного Королевства в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По мнению специалиста, изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.

По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина против COVID-19 "Спутник V" будет защищать от нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.