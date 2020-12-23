В ВОЗ оценили эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса

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Существующие тесты на выявление коронавирусной инфекции обладают высокой эффективностью при выявлении новых штаммов коронавируса, сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

"В целом могу сказать, что те же тесты еще можно использовать… В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов", – передает слова Конингса РИА Новости.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты коронавируса.

Позднее в Британии выявили еще один новый штамм коронавируса, занесенный из ЮАР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.