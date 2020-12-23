Еще один новый штамм коронавируса выявили в Великобритании

23 декабря, 18:58
Фото: ТАСС/FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
В Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
По данным властей, он был завезен из ЮАР.
"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", – приводит слова Хэнкока РИА Новости.
Он также сказал, что правительство Великобритании ввело ограничения на поездки в ЮАР и объявило обязательное прохождение двухнедельного карантина для всех прибывших из ЮАР и контактировавших с ними.
При этом британские власти с 26 декабря распространят антивирусные ограничения на большее число регионов юго-востока Англии из-за стремительного распространения другого нового штамма коронавируса, обнаруженного ранее.
По словам Хэнкока, максимальные ограничения, включающие закрытие магазинов, парикмахерских и спортзалов, коснутся графств Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Людям также рекомендуется не покидать свои жилища без крайней необходимости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма коронавируса в РФ. При этом она уточнила, что в РФ выявлены 1 424 мутации инфекции.
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