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13 июля, 23:24

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CNN: Трамп поддержит принятие пакета санкций против РФ, который продвигал Грэм

Трамп поддержит принятие пакета санкций против РФ, который продвигал Грэм – СМИ

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп намерен принять двухпартийный пакет антироссийских санкций, инициатором которого выступил скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Американский лидер признал, что покойный сенатор, известный своей непримиримой позицией, добивался продолжения конфликта на Украине. Он отметил, что при жизни Грэм также последовательно придерживался жесткой линии в отношении Ирана и Китая, выступал за максимальную военную поддержку Израиля и неоднократно требовал ужесточения давления на Москву.

Одной из его ключевых идей стал законопроект о введении 500% пошлин для стран-покупателей российской нефти. Сам Грэм незадолго до смерти заявлял, что не может умереть, пока не будет принят новый санкционный документ.

Офис сенатора сообщил о его кончине 12 июля. 71-летний политик скончался в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

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Сюжет: Санкции
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