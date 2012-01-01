ГОСТ

ГОСТ

Что такое супер-фуды? Нужен ли вам домашний робот? Для чего есть водоросли? Стоит ли бояться глютена? И правда ли «умные» весы - такие уж умные? Если среди полок супермаркетов вы чувствуете растерянность и не понимаете половину обозначений на упаковках - без паники. Ведущие «Городского стандарта» помогут сориентироваться. Мы рассказываем всё про новинки современного рынка, тестируем гаджеты и пробуем модные блюда, чтобы вы определились с выбором. Переводим язык производителей на человеческий и раскрываем уловки маркетологов, чтобы вы не переплачивали. Покупай осознанно. Покупай с нами.