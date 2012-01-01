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ГОСТ
ГОСТ
Что такое супер-фуды? Нужен ли вам домашний робот? Для чего есть водоросли? Стоит ли бояться глютена? И правда ли «умные» весы - такие уж умные? Если среди полок супермаркетов вы чувствуете растерянность и не понимаете половину обозначений на упаковках - без паники. Ведущие «Городского стандарта» помогут сориентироваться. Мы рассказываем всё про новинки современного рынка, тестируем гаджеты и пробуем модные блюда, чтобы вы определились с выбором. Переводим язык производителей на человеческий и раскрываем уловки маркетологов, чтобы вы не переплачивали. Покупай осознанно. Покупай с нами.
"Городской стандарт": торт медовик
18 июня, 07:00
"Городской стандарт": утиные ножки в маринаде
14 июня, 15:00
"Городской стандарт": капуста кольраби
10 июня, 15:00
"Городской стандарт": внешний аккумулятор
09 июня, 15:00
"Городской стандарт": сыр халуми для запекания
08 июня, 15:00
"Городской стандарт": баклажан для гриля
07 июня, 15:00
"Городской стандарт": овсянка без глютена
06 июня, 15:00
03 июня, 18:00
"Городской стандарт": качественное постельное белье
03 июня, 15:00
02 июня, 18:00
02 июня, 15:00
"Городской стандарт": подушка для путешествий
01 июня, 18:00
"Городской стандарт": средство от загара
01 июня, 15:00
"Городской стандарт": ранняя клубника
31 мая, 18:00
"Городской стандарт": оладьи из цукини
31 мая, 15:00
"Городской стандарт": складной мангал
31 мая, 04:45
"Городской стандарт": российские чипсы
30 мая, 16:00
"Городской стандарт": российские фитнес батончики
28 мая, 04:45
"Городской стандарт": российский диван
27 мая, 16:00
"Городской стандарт": продукты для плова
27 мая, 01:00
"Городской стандарт": готовый плов из магазина
26 мая, 16:00
"Городской стандарт": влажные экосалфетки
26 мая, 04:45
"Городской стандарт": мицеллярная вода
25 мая, 16:00
"Городской стандарт": шоколадные яйца российского производства
25 мая, 04:45
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