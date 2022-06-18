"Городской стандарт": торт медовик

Производители десертов переходят на российские ингредиенты. Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с медом для излюбленного торта? Оказалось, что этот природный консервант не так уж и часто используют в промышленности.

Из чего тогда делают магазинный медовик? И почему вариант с прилавка может быть безопаснее домашнего? Об этом – в программе "Городской стандарт".

