"The City. Едим": веранды, запрятанные во дворах

Лето – время гулять по тенистым московским улочкам. А если хочется на природу, то загляните во дворы – там притаились классные веранды.

Саша Ильин и Росарио Каррион выбрали три веранды, сидя на которых кажется, что ты не в городе, а где-то на даче. Все они не на первой линии. Подробности – в The City. Едим.

