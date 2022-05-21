"Специальный репортаж": поселки-призраки

Бум на загородную недвижимость никак не закончится. И после окончания пандемии москвичи скупают дома за городом. Цены из-за подорожания стройматериалов становятся неприличными, но спрос не падает, а количество предложений ограничено. А ведь вокруг столицы есть десятки недостроенных поселений, они годами стоят в запустении и постепенно разрушаются.

Специальный корреспондент Антон Дергачев проехался по таким поселкам-призракам и выяснил: почему в них так никто и не заселился, и есть ли шанс у покупателей недостроенных домов все-таки переехать на природу. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".