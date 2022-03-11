"Ситимобил" прекращает свою деятельность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акционеры "Ситимобил" приняли решение о прекращении работы сервиса такси на территории России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме", – говорится в сообщении.

При этом каршеринговый сервис "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

Ранее агрегатор такси Gett объявил о решении реорганизовать российское подразделение в связи с уходом из России корпоративных клиентов. Там подчеркнули, что выполнят все обязательства перед своими клиентами и сотрудниками.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.