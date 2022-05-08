"Специальный репортаж": без детства

Во время Великой Отечественной войны миллионы детей были вынуждены жить в детских садах. Воспитатели становились для малышей вторыми родителями, а сами сады на годы превращались в настоящий дом для оставшейся без родителей ребятни. Специальный корреспондент Елена Мерецкая встретилась с теми, кого война застала в самом раннем возрасте, и узнала какие их детские мечты исполнились, и почему в яслях в то тяжелое время было лучше, чем дома.

