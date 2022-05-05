Очевидцы сообщили о пожаре на Аминьевском шоссе рядом со станцией метро "Давыдково". Они услышали треск от горения.

На кадрах видно, как столб черного дыма поднимается в небо. Что конкретно горит, пока неизвестно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.