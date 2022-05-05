Два человека пострадали в результате аварии с участием машины реанимации юго-западе Москвы

Машина реанимации перевернулась на юго-западе Москвы. Авария произошла около станции метро "Ясенево". В результате пострадали два человека

Сотрясения и ушибы получили фельдшер и пациентка, сообщили в Госавтоинспекции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.