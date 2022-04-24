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Неизвестный сообщил о "минировании" столичных церквей на Пасху. Все сведения оказались ложными, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в отдел полиции об угрозе взрыва во всех церквях Москвы 24 апреля. Все церкви проверены, угроза оказалась ложной. Проводится проверка", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что столичные полицейские провели беседы с настоятелями храмов, рассказав им о мерах безопасности в подобных ситуациях.

Ранее в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании Останкинской телебашни. В связи с угрозой взрыва из здания эвакуировали 120 человек.

В министерстве внутренних дел России сообщили, что количество заведомо ложных сообщений о минировании возросло с началом проведения специальной военной операции РФ на Украине. В частности, за период с 24 февраля по 25 марта 2022 года количество ложных сообщений о терактах составило 2 172. Криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза.