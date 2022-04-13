Все школы Камчатки эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

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Во всех школах Камчатки вновь проходит эвакуация из-за сообщений о "минировании". Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент проверены только две школы – № 1 и 3. Во всех образовательных учреждениях края отменили вторую смену.

Всего на Камчатке находится 121 школа. Это уже восьмая с начала года эвакуация из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.

В конце января сообщения с угрозами от неизвестных поступили во все школы Петропавловска-Камчатского. Прошла эвакуация. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

Накануне на электронную почту городской администрации Калининграда поступило сообщение о "минировании" более 15 больниц. Сразу после медицинские учреждения были проверены силовыми структурами. Угроза не подтвердилась.

