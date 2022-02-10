За массовое "минирование" в регионах РФ задержали 14 участников интернет-сообществ

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В российских регионах задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ за массовое "минирование" школ, больниц и других объектов РФ и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Против подозреваемых в распространении заведомо ложных сообщений о терактах возбудили уголовные дела. Им грозит до восьми лет колонии. Продолжаются поиски остальных участников.

"Организаторами и администраторами ("сваттинговых" интернет-сообществ. – Прим. ред.) являлись гражданин Украины Осипчук Антон 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", – рассказали в ФСБ.

В ФСБ напомнили, что в конце 2021 – начале 2022 года в интернете распространялись ложные сообщения о "минировании" зданий школ, больниц, органов власти и других объектов в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Армении, Азербайджане, ДНР и ЛНР.

Ложные сообщения, отметили в службе, распространялись для дестабилизации обстановки, а также в целях хулиганства и вымогательства денег.

Ранее мэрию Хабаровска экстренно эвакуировали после сообщения о "минировании" здания. Неизвестные написали об угрозе взрыва на электронную почту городской администрации.

До этого около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Тверской улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Выехавшие на место специалисты не обнаружили подозрительных предметов. После обследования помещений офис возобновил работу в штатном режиме.

