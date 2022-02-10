За массовое "минирование" в регионах РФ задержали 14 участников интернет-сообществ

11:49
Фото: depositphotos/Grigorenko
В российских регионах задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ за массовое "минирование" школ, больниц и других объектов РФ и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Против подозреваемых в распространении заведомо ложных сообщений о терактах возбудили уголовные дела. Им грозит до восьми лет колонии. Продолжаются поиски остальных участников.
"Организаторами и администраторами ("сваттинговых" интернет-сообществ. – Прим. ред.) являлись гражданин Украины Осипчук Антон 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", – рассказали в ФСБ.
В ФСБ напомнили, что в конце 2021 – начале 2022 года в интернете распространялись ложные сообщения о "минировании" зданий школ, больниц, органов власти и других объектов в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Армении, Азербайджане, ДНР и ЛНР.
Ложные сообщения, отметили в службе, распространялись для дестабилизации обстановки, а также в целях хулиганства и вымогательства денег.
Ранее мэрию Хабаровска экстренно эвакуировали после сообщения о "минировании" здания. Неизвестные написали об угрозе взрыва на электронную почту городской администрации.
До этого около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Тверской улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Выехавшие на место специалисты не обнаружили подозрительных предметов. После обследования помещений офис возобновил работу в штатном режиме.
На Россию обрушилась новая волна телефонного терроризма
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: