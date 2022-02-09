Мэрию Хабаровска проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

05:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мэрию Хабаровска экстренно эвакуировали после сообщения о "минировании" здания. Об этом пишет РИА Новости.
Неизвестные написали о "минировании" на электронную почту городской администрации. Письмо пришло около 10:30 по местному времени.
"Работают спецслужбы", – уточнили в администрации.
Как пояснили в мэрии, городская администрация имеет 35 управления, однако некоторые из них не располагаются в главном здании. По этой причине в пресс-службе не назвали точное число эвакуированных.
Ранее около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Тверской улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Выехавшие на место специалисты не обнаружили подозрительных предметов. После обследования помещений офис возобновил работу в штатном режиме.
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