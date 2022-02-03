Около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка в центре Москвы из-за "минирования"

11:21 (обновлено 03.02.2022 11:37)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Эвакуация проходит в доме 22 по Тверской улице. По словам источника, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании.
В пресс-службе банка позднее сообщили, что специалисты не обнаружили подозрительных предметов во время обследования помещения. Офис возобновил работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из башни "Москва-Сити" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Самостоятельно башню покинули около 80 человек. Между тем в управляющей компании "Город столиц" сообщили, что людей эвакуировали из-за поступившего анонимного сообщения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: