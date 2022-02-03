Около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка в центре Москвы из-за "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эвакуация проходит в доме 22 по Тверской улице. По словам источника, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании.

В пресс-службе банка позднее сообщили, что специалисты не обнаружили подозрительных предметов во время обследования помещения. Офис возобновил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из башни "Москва-Сити" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Самостоятельно башню покинули около 80 человек. Между тем в управляющей компании "Город столиц" сообщили, что людей эвакуировали из-за поступившего анонимного сообщения.

