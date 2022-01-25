Неизвестные сообщили о минировании школ в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во все школы в центре Москвы поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время здания проверяют специалисты, при этом эвакуация людей не проводится.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за лжеминирование. Там также отметили, что сегодня все чаще появляются новые формы подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.

Согласно действующему законодательству, за ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. При этом все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.

