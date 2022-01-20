Сообщения о "минировании" поступили в школы Тюмени и Челябинска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестные сообщили о возможном минировании школ в Тюмени, аналогичные сообщения поступили относительно челябинских образовательных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", – отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Экстренные службы намерены осмотреть здания всех школ города до конца дня.

Между тем в Челябинске правоохранительные органы уже приступили к проверке образовательных учреждений. До этого там эвакуировали учеников и учителей всех школ. Как уточнили в пресс-службе администрации города, к настоящему времени взрывных устройств и прочих угроз обнаружено не было.

Ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы все школы, лицеи и колледжи Магадана. Учащиеся были переведены на дистанционное обучение. На места выехали спецслужбы.