Сообщения о "минировании" поступили в школы Тюмени и Челябинска

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Неизвестные сообщили о возможном минировании школ в Тюмени, аналогичные сообщения поступили относительно челябинских образовательных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.
"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", – отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.
Экстренные службы намерены осмотреть здания всех школ города до конца дня.
Между тем в Челябинске правоохранительные органы уже приступили к проверке образовательных учреждений. До этого там эвакуировали учеников и учителей всех школ. Как уточнили в пресс-службе администрации города, к настоящему времени взрывных устройств и прочих угроз обнаружено не было.
Ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы все школы, лицеи и колледжи Магадана. Учащиеся были переведены на дистанционное обучение. На места выехали спецслужбы.
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