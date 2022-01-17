В СК напомнили об ответственности за ложные сообщения о "минировании"

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За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Об этом напомнили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. <...> Подобные действия влекут наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ сроком до 3 лет", – говорится в сообщении.

При этом существуют обстоятельства, при которых срок тюремного заключения может быть увеличен. Так, ложные сообщения о "минировании", поджоге и прочих подобных противоправных действиях на объектах социальной инфраструктуры, в частности больницах, школах и вокзалах, грозят виновному пятью годами колонии. Это касается и случаев, когда подобные сообщения повлекли ущерб больше одного миллиона рублей.

Если речь идет о сообщениях о "минировании", нарушивших работу органов власти, то применяется еще более строгое наказание – до 8 лет лишения свободы, а если подобная информация повлекла гибель людей в результате возникшей паники – до 10 лет.

При этом все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.

12 января из 93 школ в Екатеринбурге эвакуировали учеников и учителей из-за анонимных сообщений о "минировании". На следующий день аналогичные сообщения поступили в отношении всех 136 школ Саратова.

Неизвестные сообщали о якобы готовящихся терактах в образовательных учреждениях и в других регионах, в частности Ростовской, Самарской, Архангельской и Нижегородской областях. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

