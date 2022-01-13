Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о "минировании" региональных школ

17:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о "минировании" школ в некоторых регионах РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ложные сообщения поступали в образовательные учреждения Екатеринбурга, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областей и ряда других.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России представить доклады о произошедшем", – говорится в сообщении.
Из-за сообщений о "минировании" 13 января эвакуировали людей из всех школ Саратова. Всего в регионе, по данным администрации, находятся 136 школ.
Накануне анонимные сообщения поступили в 93 школы Екатеринбурга. Из зданий вывели детей и сотрудников. В большинстве учебных заведений школьников отправили по домам.
Людей эвакуировали из школ Саратова из-за сообщений о "минировании"
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