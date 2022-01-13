Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о "минировании" региональных школ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о "минировании" школ в некоторых регионах РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ложные сообщения поступали в образовательные учреждения Екатеринбурга, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областей и ряда других.

"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России представить доклады о произошедшем", – говорится в сообщении.

Из-за сообщений о "минировании" 13 января эвакуировали людей из всех школ Саратова. Всего в регионе, по данным администрации, находятся 136 школ.

Накануне анонимные сообщения поступили в 93 школы Екатеринбурга. Из зданий вывели детей и сотрудников. В большинстве учебных заведений школьников отправили по домам.

