Неизвестные "заминировали" более 10 судов в Москве

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Московские суды получили письма с угрозами о "минировании". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там добавили, что полиция проверяет данную информацию. Угрозы поступили в Мосгорсуд и районные суды: Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский.

В декабре прошлого года сообщения о "минировании" получили более 600 столичных объектов. В частности, школы и суды. Угрозы не подтвердились. На время проверки были эвакуированы около тысячи человек.

В том же месяце неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Все четыре авиаузла работали в штатном режиме.

