Неизвестный сообщил о "минировании" всех ТЦ и аэропортов Москвы – СМИ

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Неизвестный сообщил о том, что все торговые центры и аэропорты столичного региона якобы заминированы, после проверки угрозы не подтвердились. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о том, что "заминированы" все воздушные гавани Московского региона. В связи с этим усилены меры безопасности", – приводит агентство слова представителя авиационных служб.

В ходе проверки взрывных устройств не обнаружили. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.

"Каких-либо взрывных устройств в аэропортах и торговых центрах на территории Москвы и Подмосковья не обнаружено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на время проверки люди из ТЦ были эвакуированы. В частности, на улицу вывели около 400 посетителей и сотрудников ЦДМ.

В начале декабря сообщения о "минировании" получили более 600 столичных объектов. В частности, школы и суды. Угрозы не подтвердились. На время проверки пришлось эвакуировать около тысячи человек.