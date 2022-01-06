Неизвестный сообщил о "минировании" всех ТЦ и аэропортов Москвы – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный сообщил о том, что все торговые центры и аэропорты столичного региона якобы заминированы, после проверки угрозы не подтвердились. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о том, что "заминированы" все воздушные гавани Московского региона. В связи с этим усилены меры безопасности", – приводит агентство слова представителя авиационных служб.
В ходе проверки взрывных устройств не обнаружили. Столичные аэропорты работают в штатном режиме.
"Каких-либо взрывных устройств в аэропортах и торговых центрах на территории Москвы и Подмосковья не обнаружено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на время проверки люди из ТЦ были эвакуированы. В частности, на улицу вывели около 400 посетителей и сотрудников ЦДМ.
В начале декабря сообщения о "минировании" получили более 600 столичных объектов. В частности, школы и суды. Угрозы не подтвердились. На время проверки пришлось эвакуировать около тысячи человек.
Экстренные службы начали проверку всех аэропортов Москвы после сообщения о минировании
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