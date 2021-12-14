Неизвестный сообщил о "минировании" двух колледжей и техникума в Серпухове

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Неизвестный заявил об угрозе взрыва в колледжах и техникуме в подмосковном Серпухове. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах передает ТАСС.
Сообщения о "минировании" касаются Губернского и медицинского колледжей в Серпухове, а также Чеховского техникума в поселке Пролетарском.
Ранее на территории серпуховского женского монастыря прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство принес 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта
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