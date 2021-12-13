10:04
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате пострадали молодой человек, устроивший взрыв, и 15-летний подросток. При этом СМИ сообщают о 8 пострадавших.
По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. Сообщалось, что местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
По факту взрыва СК организовал проверку. Детали произошедшего устанавливаются.
Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии – МВД
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