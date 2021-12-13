Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пострадали молодой человек, устроивший взрыв, и 15-летний подросток. При этом СМИ сообщают о 8 пострадавших.

По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.

ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. Сообщалось, что местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.



По факту взрыва СК организовал проверку. Детали произошедшего устанавливаются.

