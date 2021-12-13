СК организовал проверку по факту взрыва в Серпуховском женском монастыре

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Следственный комитет организовал проверку по факту взрыва в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

"13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила Врадий.

В настоящее время ведомство уточняет информацию о пострадавших.

По данным источника в правоохранительных органах, нападавший – бывший воспитанник гимназии при монастыре, мотивом для нападения стал его конфликт с другими воспитанниками и педагогами.

"Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия", – рассказал источник.

Он пояснил, что молодому человеку назначат психиатрическую экспертизу для проверки вменяемости.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали 8 человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура сообщает о 2 пострадавших.

