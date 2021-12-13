В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство – СМИ

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В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По предварительным данным, пострадали два человека – мужчина и 15-летний подросток. Врачи оказывают им помощь.

Ранее один человек скончался в результате взрыва в доме в Махачкале. При этом еще трое пострадавших, включая двоих детей, были госпитализированы.

