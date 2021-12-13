Расследованием дела о взрыве в гимназии в Серпухове займется центральный аппарат СК

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Уголовное дело о нападении на православную гимназию в Серпухове будет передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте СК.

"Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

