Восемь человек находятся в больницах после ЧП в Серпухове – Минздрав

14:00
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Восемь пострадавших в результате взрыва в серпуховском женском монастыре находятся в больницах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.
"На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава Московской области находятся восемь человек. <...> Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом", – отметили в ведомстве.
В настоящее время медики проводят все необходимые диагностические мероприятия.
Между тем в подмосковном главке СК РФ подтвердили, что среди госпитализированных пострадавших в тяжелом состоянии нет.
Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы. До этого была информация о восьми пострадавших.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В подмосковной прокуратуре взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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