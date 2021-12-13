Восемь человек находятся в больницах после ЧП в Серпухове – Минздрав

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Восемь пострадавших в результате взрыва в серпуховском женском монастыре находятся в больницах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

"На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава Московской области находятся восемь человек. <...> Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом", – отметили в ведомстве.

В настоящее время медики проводят все необходимые диагностические мероприятия.

Между тем в подмосковном главке СК РФ подтвердили, что среди госпитализированных пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы. До этого была информация о восьми пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В подмосковной прокуратуре взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

