"Подозрительного в поведении не было". Тренер – об устроившем подрыв в Серпухове

Фото: РИА Новости/Татьяна Панкратова

Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, учеником которого был устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре молодой человек, рассказал Москве 24, что ничего подозрительного в поведении его подопечного не было.

"Работал я с ним в 2017–2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такого не замечал, замечаний, поправок не было. <...> В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было все хорошо", – сказал он.

По словам тренера, занималась мальчиком в основном бабушка, она же и привела его на тренировки. С его матерью тренер общался всего несколько раз. В 2018 году мальчик бросил занятия, как предполагает Савостин, из-за семейных проблем: мама и бабушка ребенка постоянно делили.

"Он перестал тренироваться, возможно, из-за семейных проблем, поскольку он то был у бабушки, то у мамы, был постоянный дележ. Плюс у них начались споры, мне позвонила мама, сказав, что он будет жить у нее, а они живут далеко от центра, где проходят тренировки, им неудобно добираться", – отметил тренер.

При этом Савостин подчеркнул, что молодому человеку были интересны тренировки.

"Ему были интересны тренировки, через полгода я увидел в нем перспективу, что он мог бы поучаствовать в соревнованиях. Ну и тем самым я предложил, он два раза ездил и показывал достойный результат", – сказал он.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.