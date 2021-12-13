Десять детей пострадали при взрыве в Серпуховском монастыре – омбудсмен

11:01
Фото: РИА Новости/Татьяна Панкратова
Десять детей пострадали при взрыве в Серпуховском женском монастыре, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале. Также, по ее словам, ранения получил 18-летний злоумышленник.
"В Серпухове утро началось со взрыва. В частную православную гимназию бывший ученик принес самодельную бомбу. Устройство сработало на входе. Пострадал он сам, а также 10 детей", – заявила Мишонова.
Она добавила, что один подросток отказался от госпитализации. Остальных детей разместили в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает.
До этого некоторые СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура и МВД говорили о двух пострадавших.
Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
По факту происшествия СК организовал проверку. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.
Прокурор Подмосковья выехал на место взрыва в женский монастырь
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