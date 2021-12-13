Жизням пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре ничего не угрожает – губернатор

10:40
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Жизням пострадавших в результате взрыва в Серпуховском женском монастыре ничего не угрожает, врачи оказывают им необходимую помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас (находится. – Прим. ред.) прокурор области, будет проведено подробное расследование", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
По данным СМИ, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура сообщает о двух пострадавших.
Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
По факту происшествия СК организовал проверку. Детали произошедшего устанавливаются.
Прокурор Подмосковья выехал на место взрыва в женский монастырь
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