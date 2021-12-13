10:24
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников украинской неонацистской организации "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Трое задержанных являются администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.
В ФСБ пояснили, что группировка "МКУ" была создана украинцем Егором Красновым 2000 года рождения, который действует под покровительством спецслужб Украины, находясь в международном розыске.
Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
ФСБ задержала 106 неонацистов, готовивших теракты в России
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