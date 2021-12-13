ФСБ задержала 106 неонацистов, готовивших теракты в России

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников украинской неонацистской организации "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Трое задержанных являются администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.

В ФСБ пояснили, что группировка "МКУ" была создана украинцем Егором Красновым 2000 года рождения, который действует под покровительством спецслужб Украины, находясь в международном розыске.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

