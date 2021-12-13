Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:45

РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в монастыре в Серпухове

происшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Русская православная церковь окажет помощь и содействие пострадавшим во время взрыва в Серпуховском женском монастыре. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

"Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", – заявил Легойда.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

До этого некоторые СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура и МВД говорили о двух пострадавших.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. Он также получил ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать