РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в монастыре в Серпухове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Русская православная церковь окажет помощь и содействие пострадавшим во время взрыва в Серпуховском женском монастыре. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

"Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим", – заявил Легойда.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

До этого некоторые СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура и МВД говорили о двух пострадавших.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. Он также получил ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.

