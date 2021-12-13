Устроивший взрыв в Серпухове находится в крайне тяжелом состоянии – СМИ

Фото: администрация Серпухова/ТАСС

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что молодому человеку долго не могли оказать помощь, поскольку специалисты ждали саперов для его обследования на наличие других взрывных устройств. Другую взрывчатку при нем не обнаружили.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

До этого некоторые СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура и МВД говорили о двух пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.

