СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу устроившему взрыв в монастыре

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Следствие проведет психолого-психиатрическую экспертизу молодому человеку, устроившему взрыв у гимназии при серпуховском женском монастыре, сообщает РИА Новости.

"В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая", – заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Также, по ее словам, следователи допрашивают сотрудников гимназии и семью злоумышленника. Устанавливается вся картина произошедшего, мотивы и обстоятельства.

Ранее СМИ сообщали, что устроивший взрыв юноша находится в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ему оторвало ногу. Предполагается, что ему долго не могли оказать помощь, поскольку специалисты ждали саперов для обследования на наличие у него других взрывных устройств.

13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы. Известно, что в больницах находятся восемь пострадавших в результате взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.