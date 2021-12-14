Монастырь в Серпухове открыли для паломников после происшествия

11:25
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Введенский Владычный женский монастырь, на территории которого произошел взрыв, открыли для паломников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благочинного Серпуховского округа священника Игоря Чабана.
"Монастырь открыт, работает в обычном режиме", – отметил Чабан.
Происшествие на территории монастыря произошло 13 декабря около 08:00. На территории серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.
Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета.
В квартире устроившего взрыв в монастыре в Серпухове нашли компоненты для изготовления СВУ
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