Монастырь в Серпухове открыли для паломников после происшествия

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Введенский Владычный женский монастырь, на территории которого произошел взрыв, открыли для паломников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на благочинного Серпуховского округа священника Игоря Чабана.

"Монастырь открыт, работает в обычном режиме", – отметил Чабан.

Происшествие на территории монастыря произошло 13 декабря около 08:00. На территории серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета.

