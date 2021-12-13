Классный руководитель рассказала о молодом человеке, устроившем взрыв в Серпухове

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Классный руководитель молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском женском монастыре, в интервью телеканалу Москва 24 рассказала, что у него не было конфликтов с учителями и сверстниками.

"Никаких конфликтов никогда у него не возникало – ни с учителями, ни с одноклассниками. У нас всегда были очень хорошие отношения. Он везде участвовал, во всех мероприятиях. <...> Мальчик хороший был. Он с нами шел на контакт всегда", – сказала Любовь Николаевна.

По ее словам, информация в СМИ о том, что у юноши были какие-то конфликты с другими учениками, является неверной. Она также предположила, что причину его действий нужно искать в семье, поскольку в школе "как могли его оберегали".

Говоря о планах молодого человека после окончания обучения, Любовь Николаевна отметила, что он не планировал поступать в институт и хотел начать работать.

"С папой работать хотел. Он работал уже. Ему очень нравилось, он с таким восхищением это все рассказывал", – сказала классный руководитель.

13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

Позднее в областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

