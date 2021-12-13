Устроивший взрыв в Серпухове имел противоречивую характеристику – епархия

15:50
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Молодой человек, устроивший взрыв у здания православной гимназии в Серпухове, имел противоречивую характеристику, сообщили ТАСС в пресс-службе Подольской епархии Русской православной церкви.
Там подтвердили, что 18-летний юноша ранее учился в этой гимназии. Других подробностей относительно его личности не приводится.
Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.
Позднее в Минздраве уточнили, что в больницах находятся 8 пострадавших, при этом 6 человек – в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести. По данным ведомства, состояние устроившего взрыв молодого человека оценивается как тяжелое.
До этого СМИ сообщали, что устроивший взрыв юноша находится в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ему оторвало ногу. Предполагается, что ему долго не могли оказать помощь, поскольку специалисты ждали саперов для обследования на наличие у него других взрывных устройств.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Расследовать покушение на убийство в гимназии в Серпухове будет Центральный аппарат СК.
Устроивший взрыв в серпуховском женском монастыре выжил
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