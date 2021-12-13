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Происшествия

16:07

Сторож рассказал об эвакуации воспитанников гимназии в Серпухове после взрыва

происшествия

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Руководство православной гимназии в Серпухове оперативно провело эвакуацию учеников после взрыва, рассказал сторож женского монастыря. Об этом сообщает RT.

"Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, все перекрыли. Сразу их (детей. – Прим. ред.) эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели", – сказал он.

Мужчина пояснил, что для входа на территорию учебного заведения и внутрь здания необходимо ввести код доступа.

В Подольской епархии Русской православной церкви отметили, что нападавший активировал взрывчатку на крыльце гимназии, поскольку не смог проникнуть в учебный корпус.

13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы. Известно, что в медучреждениях находятся восемь пострадавших в результате взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В полиции сообщили, что у напавшего на гимназию в Серпухове были проблемы с психикой

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