Сторож рассказал об эвакуации воспитанников гимназии в Серпухове после взрыва

16:07
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Руководство православной гимназии в Серпухове оперативно провело эвакуацию учеников после взрыва, рассказал сторож женского монастыря. Об этом сообщает RT.
"Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, все перекрыли. Сразу их (детей. – Прим. ред.) эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели", – сказал он.
Мужчина пояснил, что для входа на территорию учебного заведения и внутрь здания необходимо ввести код доступа.
В Подольской епархии Русской православной церкви отметили, что нападавший активировал взрывчатку на крыльце гимназии, поскольку не смог проникнуть в учебный корпус.
13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы. Известно, что в медучреждениях находятся восемь пострадавших в результате взрыва.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В полиции сообщили, что у напавшего на гимназию в Серпухове были проблемы с психикой
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