Десять детей пострадали при взрыве в серпуховском монастыре – омбудсмен

Десять детей пострадали при взрыве в серпуховском женском монастыре, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вечером 13 декабря в Москве ожидается снегопад. Выпасть может до 10% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.