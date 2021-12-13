Один человек получил ранения при стрельбе в центре Торонто – СМИ

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Стрельба произошла в канадском Торонто в воскресенье, 12 декабря. Об этом информирует телеканал CTV.

По данным СМИ, инцидент случился в центральной части города. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли мужчину с огнестрельным ранением в грудь.

В данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Поиск злоумышленника продолжается.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в школе города Оксфорд в американском штате Мичиган.

По данным полиции, стрельбу утроил 15-летний ученик. Он совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета.

Позднее злоумышленника удалось задержать. На суде он не признал вину в совершении преступления.