Обвиняемый в стрельбе в школе в Мичигане не признал вину

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15-летний житель Мичигана Итан Крамбли, обвиняемый в убийстве четырех человек в местной школе, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости.

Ученик школы был обвинен по статье о терроризме. Ему также вменяют семь покушений на убийство.

О решении подсудимого не признавать вину объявил адвокат. После этого судья распорядился, чтобы обвиняемый был оставлен под стражей до следующего заседания.

Инцидент со стрельбой произошел ранее в школе города Оксфорд в американском штате Мичиган.

По данным полиции, стрельбу утроил 15-летний ученик. Он совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета.

Позднее злоумышленника удалось задержать.