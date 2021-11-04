Три женщины погибли при стрельбе в штате Виргиния

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Стрельба произошла в американском штате Виргиния. Об этом информирует местная полиция в официальном Twitter-аккаунте.

Известно, что инцидент случился в городе Норфолк. В результате произошедшего погибли три женщины.

"Еще две были доставлены в больницу с ранениями", – заявили в полиции.

Уточняется, что возможной причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве.

По информации телеканала WAVY-TV, подозреваемого в стрельбе мужчину пока не удалось задержать.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.