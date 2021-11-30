Не менее трех человек стали жертвами стрельбы в школе в Мичигане

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Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные местной полиции.

По информации правоохранителей, трагедия произошла в учебном заведении города Оксфорд.

"Трое погибли, шесть получили огнестрельные ранения", – заявили полицейские на пресс-конференции.

По их словам, стрельбу утроил 15-летний ученик. Он совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Позднее злоумышленника удалось задержать.

Как указали в полиции, жертвы нападения скорее всего являются учениками школы.

Ранее стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. Сообщалось, что после инцидента пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет оказались госпитализированы.

До этого стрельба случилась в американском штате Виргиния. Инцидент случился в городе Норфолк. В результате произошедшего погибли три женщины.