Агрессии подростков способствует деструктивный контент в интернете – глава СК

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Деструктивный контент в Сети способствует возникновению агрессии у подрастающего поколения. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности России, которое провел зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
"Следственная практика позволяет сделать выводы, что возникновению агрессии подростков способствуют проблемы в семьях, непонимание близких, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации, отсутствие достаточного уровня воспитания, культуры, отсутствие нравственных ориентиров", – отметил глава СК.
По словам Бастрыкина, представители молодого поколения, оказавшиеся в трудной психологической обстановке, сильнее "впитывают" негативный контент в интернете.
По мнению главы СК, следует создать комплексный подход и упорядоченность действий госорганов и общественных институтов.
Также Бастрыкин высказал предложение поднять тему возрождения форм студенческого самоуправления, которые были достаточно эффективны еще в советское время.
Кроме того, следует улучшить систему охраны учебных объектов и проработать вопрос усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.
Ранее комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму. Как уточнил эксперт, одобрение и реализация данного предложения позволят защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете.
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