Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму

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Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре (РКН) Андрей Цыганов выступил с предложением приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму, сообщает ТАСС.

"Чайлдфри – их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям – Роскомнадзору и так далее", – пояснил Цыганов.

Как уточнил эксперт, одобрение и реализация данного предложения позволит защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в соцсетях и интернете.

Ранее эксперты также обсудили, как сделать интернет для детей безопасным. Детский психолог Ольга Бочкова отметила, что именно взрослые несут ответственность за происходящее с детьми. По ее словам, для ребенка важно активное участие родителей в его жизни. Зачастую, как отметила Бочкова, ребенок проводит время в интернете из-за недостатка внимания со стороны взрослых.

