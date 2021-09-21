В СФ предложили ввести досудебные меры по защите детей при угрозе их жизни в семье

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Совет Федерации подготовил концепцию законопроекта, предусматривающего введение досудебных мер по защите детей в случае, если нахождение в семье угрожает их жизни или здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя подкомитета по гражданскому и семейному праву верхней палаты российского парламента Елену Мизулину.

"Первичным (или срочным) в предлагаемом комплексе мер защиты ребенка является обеспечение его безопасности. Вторичным, решаемым после (или наряду, но не ранее) решения первой задачи, является установление обстоятельств произошедшего", – объяснила сенатор.

По ее словам, речи об изъятии ребенка из семьи до решения суда о лишении его родителей родительских прав не идет. В качестве мер защиты предлагается рассматривать временное перемещение ребенка в другое жилье или организацию социального обслуживания, но не в детский дом. Уже после этого, считает Мизулина, можно заниматься сбором доказательств вины взрослых или признанием ребенка оставшимся без попечения.

Предполагается, что семьи и сами смогут принимать меры по обеспечению защиты детей: назначать опекуна-попечителя или временно передавать ребенка в организацию соцобслуживания.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей. В Госдуме предложение поддержали.

Предполагается, что специальное обучение будут проходить близкие родственники оставшегося без попечения родителей ребенка в случае, если они принимают решение стать его усыновителями или опекунами.

