В Госдуме одобряют обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме считают возможным ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Инициатива, предлагающая сделать обязательной психолого-педагогическую подготовку для граждан, решивших усыновить ребенка, поступила от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
"К сожалению, бывает, что чрезмерную агрессию проявляют не только родные родители, но и приемные родители, и опекуны, поэтому чем глубже будут познания в этой области, тем комфортнее будет протекать процесс воспитания. Кроме того, любое подобное обучение может выявлять какого-либо рода глубинные проблемы у тех, кто готов быть опекунами", – заявил Нилов.
Предполагается, что специальное обучение будут проходить близкие родственники оставшегося без попечения родителей ребенка в случае, если они принимают решение стать его усыновителями или опекунами.
Депутат убежден, что психолого-педагогическое обучение поможет выявить среди потенциальных усыновителей людей, способных нанести ребенку психологическую и физическую травму.
"Поэтому я считаю, что любые дополнительные меры, если такие возможности есть, должны приветствоваться, направленные на повышение юридической грамотности, повышения уровня знаний человека, который берет на себя дополнительные обязательства по воспитанию не родного ребенка", – подчеркнул парламентарий.
Ранее сенаторы Совфеда подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс. Новый проект закона определяет порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда как крайнюю меру.
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