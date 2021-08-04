В России может измениться порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда

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Сенаторы подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс. Новый проект закона определяет порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда как крайнюю меру. Об этом заявила председатель подкомитета по гражданскому праву и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, сообщает ТАСС.
"Государство по определению не должно вторгаться во внутрисемейные отношения. А если оно все-таки туда вмешивается, мы обговорили и согласовали все эти ситуации. В частности, согласован комплекс мер защиты ребенка, в том числе порядок отобрания ребенка на основании судебного решения как крайней меры его защиты", – сказала Мизулина на заседании межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ.
Сенатор отметила, что законопроект обозначает и действия, которые ответственные родители смогут предпринять, если ребенок вдруг окажется без них. В частности, у них будет возможность обратиться в органы попечительства для назначения опекуна.
Новый законопроект также позволит согласовать термины "семья" и "внутрисемейные отношения".
"Термин позволяет отделить семью и внутрисемейные отношения от всех других видов общественных отношений. Это очень серьезное продвижение. Семейный кодекс, наконец, обретает уникальное определение этих терминов в целях семейно-правового регулирования", – пояснила Елена Мизулина.
Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что концепция законопроекта о поправках в Семейный кодекс РФ будет направлена в государственно-правовое управление президента РФ и правительство РФ. Внести законопроект в Госдуму планируют осенью 2021 года. Клишас подчеркнул, что предварительно будет проведен круглый стол для широкого обсуждения.
Несколько законопроектов, посвященных той же теме, уже направлялись в Госдуму ранее. Однако инициативы не нашли поддержки в правительстве и были отозваны.
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